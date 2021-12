Putin celebra disparo de 'salva' de mísseis hipersônicos

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou nesta sexta-feira (24) o sucesso de um teste de lançamento de uma salva de mísseis hipersônicos Zircon, em um contexto de corrida armamentista entre as grandes potências militares.



"Esta madrugada, foi disparada uma salva do sistema hipersônico (de mísseis) Zircon", disse o presidente durante uma reunião do governo transmitida pela televisão, acrescentando que a operação foi realizada "com sucesso".



"É um grande acontecimento para o país e um passo significativo para fortalecer a segurança da Rússia e suas capacidades defensivas", continuou, sem dar mais detalhes sobre este teste.



Segundo a imprensa russa, é a primeira vez que Moscou anuncia o lançamento de uma "salva" do Zircon.



O primeiro lançamento oficial de um Zircon data de outubro de 2020. Desde então, outros testes foram realizados no Ártico russo, em particular da fragata "Almirante Gorkhkov" e de um submarino. O último disparo de teste deste míssil foi em 16 de dezembro.



No atual contexto de tensões com os países ocidentais, sobretudo, com os Estados Unidos, a Rússia multiplicou seus anúncios de desenvolvimento de novas armas apresentadas por Putin como "invencíveis". Este é o caso do sistema Zircon.



Com um alcance máximo de cerca de 1.000 km, ele se destina a equipar navios e submarinos da frota russa.



Os primeiros mísseis hipersônicos de nova geração, "Avangard", capazes de mudar seu destino e altitude em plena trajetória, foram postos em serviço pelo Exército russo em dezembro de 2019.



A Rússia também está tentando desenvolver armas para serem usadas no espaço. Em meados de novembro, destruiu um velho satélite soviético ainda em órbita. A manobra irritou os ocidentais que acusaram Moscou de colocar em perigo a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), ao provocar uma nuvem de destroços que poderia danificá-la.