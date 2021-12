Presidente uruguaio passa Natal com capacetes azuis de seu país na RDC

O presidente uruguaio, Luis Alberto Lacalle Pou, escolheu celebrar a noite de Natal, nesta sexta-feira (24), com os 800 capacetes azuis de seu país destacados no leste da República Democrática do Congo (RDC) - informou uma fonte da ONU.



"O presidente uruguaio chegou a Goma para passar o Natal com tropas de seu país que estão (desdobradas) aqui em Goma, em Beni (Kivu do Norte, leste) e parte em Bukavu", disse à AFP Amadu Ba, funcionário da assessoria de comunicação da Missão da ONU na RDC (MONUSCO), com sede em Goma.



"Amanhã ele também irá para Bukavu", a capital da província vizinha de Kivu do Sul, acrescentou.



A visita de um chefe de Estado às forças de manutenção da paz destacadas na RDC é pouco comum.



Em declarações aos seus compatriotas na sua base de Goma, o presidente Lacalle Pou agradeceu-lhes pela qualidade de seu trabalho no processo de estabilização da RDC sob a bandeira da ONU. As tropas estão posicionadas, principalmente, no leste do país africano.



O Uruguai contribui com "pouco mais de 800 capacetes azuis" na missão de paz na RDC e na proteção de sua população civil.



Na segunda-feira (20), o Conselho de Segurança da ONU prorrogou por um ano a missão das forças de paz na RDC, integrada por 14.160 soldados e por cerca de 2.000 policiais.