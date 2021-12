Um tribunal de Moscou determinou uma multa de 27 milhões de dólares contra a Meta (empresa matriz do Facebook) por não retirar conteúdo "proibido", uma nova condenação na Rússia dos gigantes do setor digital.



A empresa terá que pagar 1,9 bilhão de rublos (27 milhões de dólares), informou o serviço de imprensa do tribunal russo no aplicativo Telegram.