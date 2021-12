Foto de cardeal com general da junta causa indignação em Mianmar

Fotos que mostram a principal autoridade católica de Mianmar, cardeal Charles Bo, partindo um bolo de Natal com o chefe da sangrenta junta militar que governa o país, geraram indignação entre os usuários da Internet nesta sexta-feira (24).



O cardeal Bo se reuniu na quinta-feira (23) com o chefe da junta, general Min Aung Hlaing, para ouvir canções de Natal e "tratar de assuntos pacíficos e prósperos", informou o jornal governamental New Light of Myanmar.



Depois do evento, Bo publicou em sua conta no Twitter uma foto com o general, sorrindo, enquanto cortavam um bolo de Natal juntos. Bo foi promovido a cardeal pelo papa Francisco em 2015.



Em Mianmar, país mergulhado em uma profunda crise política desde o golpe de Estado que derrubou o governo de Aung San Suu Kyi em fevereiro deste ano, a repressão da junta militar teria deixado mais de 1.300 mortos, segundo uma ONG de direitos humanos.



Várias milícias armadas se insurgiram contra a junta, e houve combates em áreas de maioria cristã, como o estado de Chin. Segundo o governo americano, centenas de casas e uma igreja cristã foram incendiadas em Chin em outubro.



"Queimam as igrejas cristãs, e ele aceita se reunir com ele", comentou um internauta em uma rede social, referindo-se ao cardeal Bo e ao general Min Aung Hlaing.



"Isso não representa os católicos. Por que cortar um bolo com um assassino desses?", questionou outro.