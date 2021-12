Dez adolescentes sobreviventes de acidente no México voltam para a Guatemala

Dez adolescentes guatemaltecos que viajavam clandestinamente e sobreviveram a um acidente no sul do México que deixou 56 mortos e mais de cem feridos, a maioria deles da Guatemala, voltaram ao seu país, informou o governo.



Os menores, que viajavam "desacompanhados" no momento da tragédia, voltaram em um ônibus pela fronteira de Tecún Umán, no sudoeste da Guatemala, detalhou o Ministério das Relações Exteriores guatemalteco em um comunicado.



"Os cidadãos que retornarem ao país ficarão sob a proteção da Procuradoria-Geral e da Secretaria de Bem-Estar Social, enquanto seus familiares estão sendo localizados", detalhou o texto.



Os adolescentes, que têm entre 15 e 17 anos, são originários dos departamentos (províncias) de Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango (oeste), Jutiapa (leste) e Guatemala (centro), indicou o Instituto de Migração da Guatemala.



O retorno ocorre quase uma semana depois que o México repatriou os corpos dos primeiros quatro migrantes que morreram no acidente ocorrido em 9 de dezembro.



Naquele dia, um trailer que transportava cerca de 160 migrantes ilegais colidiu com uma ponte de pedestres em uma rodovia no estado de Chiapas, no sul do país.



As autoridades mexicanas contabilizam 56 mortos e mais de cem feridos de diferentes nacionalidades, principalmente da Guatemala. De acordo com a chancelaria, entre os falecidos foram "totalmente" identificados 19 guatemaltecos até o momento.



Todos os anos, milhares de guatemaltecos fogem do país devido à violência e em busca de melhores oportunidades econômicas nos Estados Unidos diante da pobreza que atinge mais da metade dos cerca de 17 milhões de habitantes, situação agravada pela pandemia e recentes furacões.



Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão deportando massivamente guatemaltecos. Em 2019, o número atingiu o recorde de 54.599 expulsões por via aérea, mas a pandemia interrompeu o aumento anual devido à suspensão de voos. Em 2020, ocorreram 21.057 deportações.