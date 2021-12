Quatro feridos em incêndio na refinaria da ExxonMobil no Texas

Quatro pessoas ficaram feridas em um incêndio que eclodiu em uma refinaria da ExxonMobil no Texas, um incidente chamado de "grande acidente industrial" pela polícia local, mas controlado na manhã desta quinta-feira (23).



A polícia do condado de Harris relatou um "grande acidente industrial" na noite de quarta-feira via Twitter, afirmando que o incêndio ocorreu na fábrica da ExxonMobil em Baytown, uma cidade perto de Houston.



Três feridos foram evacuados de helicóptero e o quarto foi levado para o hospital em uma ambulância, informou a polícia.



"Nenhuma morte foi relatada", disse um porta-voz da ExxonMobil à AFP. "Todas as quatro pessoas estão em um estado estável."



A refinaria de Baytown da ExxonMobil tuitou que "eclodiu um incêndio" por volta da 1h00 (hora local) de quinta-feira e que a empresa "está trabalhando com as autoridades locais para resolver o problema o mais rápido possível".



As equipes de emergência da ExxonMobil apagaram o incêndio pela manhã, anunciou o porta-voz do grupo petrolífero, que especificou que o incêndio atingiu instalações com componentes para gasolina.



No momento, "as causas do incêndio ainda não foram estabelecidas", disse o porta-voz.



As equipes "continuam avaliando a qualidade do ar no local e na periferia", acrescentou a fonte. Até agora, "a informação disponível não indica perturbação nesta fase".



A refinaria de Baytown começou a operar em 1920 e a fábrica de produtos químicos em 1940; as instalações compreendem quatro locais de fabricação, onde trabalham cerca de 7.000 pessoas.



EXXONMOBIL