As contaminações pela covid-19 superaram os 90.000 novos casos em 24 horas na França, um recorde absoluto no país desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo dados oficiais publicados nesta quinta-feira (23).



Os novos casos registrados totalizaram 91.608, sob efeito da quinta onda da covid e enquanto a variante ômicron se espalha pela França. Nos últimos sete dias, a média de contágios foi de 61.274 no país. O recorde absoluto anterior, de 86.852 casos, tinha sido registrado em novembro de 2020, no pico da segunda onda da pandemia.