Os pacientes de covid-19 infectados com a variante ômicron têm até 70% menos de risco de serem hospitalizados em comparação com a variante delta, segundo uma análise da agência britânica de segurança sanitária publicada nesta quinta-feira (23).



O trabalho, alinhado com dois estudos britânicos publicados na quarta-feira, afirma que um indivíduo com ômicron tem "entre 50% e 70% menos de probabilidades de ser internado em um hospital" do que pela variante delta.



No entanto, a agência britânica é muito cautelosa quanto ao baixo número de casos de pacientes hospitalizados com essa nova variante.