Biden promulga lei que proíbe importação de produtos fabricados em Xinjiang

O presidente Joe Biden promulgou nesta quinta-feira (23) uma lei que proíbe a entrada nos Estados Unidos de uma ampla gama de produtos fabricados na província chinesa de Xinjiang, diante de acusações de trabalho forçado na minoria uigur.



A norma proíbe importar produtos fabricados total ou parcialmente em Xinjiang, a menos que seja comprovado aos funcionários da alfândega que não são resultado de trabalho forçado.



A Casa Branca destacou que o texto também "impõe sanções aos estrangeiros responsáveis por trabalhos forçados na região".



A adoção da lei por voto unânime do Senado em 16 de dezembro representou uma vitória para aqueles que propuseram uma política agressiva destinada a combater a violação dos direitos humanos.



A norma foi adotada apesar de uma campanha de lobby de empresas que argumentaram que a medida prejudicaria as cadeias de abastecimento globais, já muito pressionadas pela pandemia.



Ao assinar o texto, Biden agradeceu ao senador republicano pela Flórida, Marco Rubio, um dos autores do projeto de lei, afirmou a Casa Branca.



Os países ocidentais acusam Pequim de trancar os uigures, uma comunidade predominantemente muçulmana e de idioma turco no oeste da China, em grandes acampamentos de trabalho.



Nesta quinta-feira, os departamentos de Comércio e do Tesouro anunciaram novas sanções contra as empresas chinesas de biotecnologia e alta tecnologia acusadas de servir ao governo de seu país para ampliar a vigilância dos uigures.



O Tesouro também proibiu os americanos de fazerem negócios com oito empresas de alta tecnologia, incluindo a DJI, empresa de drones número um do mundo, que já esteve na lista negativa do Departamento do Comércio durante dois anos.



DJI