Reino Unido registra novo recorde de 120.000 casos de covid-19

O Reino Unido registrou cerca de 120.000 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (23), um recorde em pleno aumento no total de infecções pela variante ômicron, que levou a restrições em algumas regiões.



Depois de ultrapassar a barreira dos 100 mil casos diários na quarta-feira pela primeira vez desde o início da pandemia, o Reino Unido registrou 119.789 casos em 24 horas, um aumento de 50% nos últimos sete dias. O número de mortes ficou em 147.



Neste país, onde a pandemia causou 147.720 mortes, o governo aposta em uma vasta campanha de vacinação com doses de reforço para voltar ao ritmo anterior a ômicron.



As únicas restrições tomadas até o momento são a volta do uso da máscara em locais fechados, a recomendação do teletrabalho e a introdução do passaporte de saúde para grandes eventos e boates.



O período de isolamento das pessoas infectadas também foi reduzido de 10 para 7 dias, desde que apresentassem resultado negativo ao final desse período. A rápida expansão da ômicron está interrompendo a operação de hospitais, empresas de transporte, restaurantes e teatros.