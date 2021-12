A escritora Joan Didion, ícone da literatura americana, a quem se atribui a introdução do "novo jornalismo" com seus ensaios sobre a vida em Los Angeles nos conturbados anos 1960, faleceu nesta quinta-feira (23), segundo o The New York Times.



Didion morreu de complicações do mal de Parkinson em sua casa em Manhattan, acrescentou o jornal.