Parlamento líbio se reunirá na segunda-feira para elaborar novo calendário eleitoral

O Parlamento líbio se reunirá na segunda-feira (27) para tentar estabelecer um novo calendário eleitoral, depois de adiar as eleições presidenciais que estavam previstas para sexta-feira, informou uma fonte parlamentar.



Também encarregou uma comissão parlamentar de preparar uma agenda para a transição neste país, segundo a mesma fonte.



Além disso, os legisladores também poderiam propor uma reorganização do governo antes do próximo prazo eleitoral, e inclusive a formação de um novo Executivo, continuou.



No entanto, não há garantias de que essas possíveis decisões do Parlamento, cuja sede está em Tobruk (leste da Líbia), sejam acatadas pelas autoridades de Tripoli, devido a uma rivalidade dos dois lados.



A Alta Comissão Eleitoral (HNEC) propôs adiar durante um mês, para 24 de janeiro de 2022, este prazo-chave no processo de transição impulsionado pela ONU, que supostamente acabaria com o caos vivido por este país norte-africano desde a queda de Muamar Gadafi, em 2011.