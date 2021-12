Dinamarca exigirá teste de covid negativo para entrar em seu território

A Dinamarca anunciou nesta quinta-feira (23) que os estrangeiros que quiserem entrar em seu território deverão apresentar um teste de covid-19 negativo, independentemente de sua vacinação.



Este requisito, que entrará em vigor na segunda-feira 27 de dezembro, foi anunciado depois que os vizinhos nórdicos Suécia e Finlândia anunciaram essa nova exigência esta semana.



De acordo com as novas regras, quem não for cidadão ou residente no país deverá apresentar um teste de PCR negativo realizado nas últimas 72 horas, ou um teste rápido de antígenos negativo nas últimas 48 horas, informou um comunicado do ministério da Saúde dinamarquês.



Estão isentas deste novo requisito as pessoas que comprovarem que se recuperaram da covid-19, as crianças e pessoas que vivem nas regiões fronteiriças.