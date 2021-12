Mudar de gênero é 'oscurantismo', diz Putin

Vladimir Putin descreveu, nesta quinta-feira (23), como uma atitude "obscurantista" que haja pessoas que mudem de gênero, reafirmando sua posição conservadora, considerada discriminatória por seus críticos.



"Tenho uma abordagem tradicional: uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Espero que a nossa sociedade tenha sua moral internamente protegida, a qual emana das nossas confissões religiosas tradicionais (...) contra esta forma de obscurantismo", afirmou.



Ao ser questionado sobre a "cultura do cancelamento" e as acusações de "transfobia" contra a criadora de Harry Potter, a britânica J.K. Rowling, ele respondeu que, se um homem puder se declarar mulher e competir nos esportes, "o esporte feminino desaparecerá completamente".



"Não devemos lutar contra isso por decreto, gritando, ou lançando acusações, mas apoiando nossos valores tradicionais", acrescentou o líder do Kremlin durante sua entrevista coletiva anual.



Em 2013, a Rússia aprovou uma lei contra a "propaganda" homossexual, cujo objetivo oficial é proteger os menores. Ela tem sido, porém, frequentemente aplicada contra ativistas e grupos LGTB+.



Segundo eles, a lei permite às autoridades impor uma política homofóbica e discriminatória às minorias sexuais em geral, em nome da defesa dos "valores tradicionais" promovidos por Putin contra o Ocidente.



Na Rússia, as marchas do Orgulho Gay são proibidas por esta lei. Em 2020, foi feita uma emenda à Constituição, segundo a qual o casamento é a união entre "um homem e uma mulher".