Negociações em Viena sobre o programa nuclear iraniano serão retomadas na segunda-feira

Os negociadores sobre o programa nuclear iraniano se reunirão novamente na segunda-feira (27) em Viena, anunciou a União Europeia (UE), que deseja acelerar o ritmo em uma tentativa de salvar o acordo de 2015.



"É importante acelerar o ritmo sobre as questões chave ainda pendentes (...) trabalhando em estreita colaboração com os Estados Unidos", tuitou o coordenador da UE para o tema, Enrique Mora.



"Bem-vindos à oitava rodada de discussões, em 27 de dezembro", acrescentou.



As negociações de Viena tem como objetivo conseguir o retorno dos Estados Unidos ao acordo. Atualmente, Washington participa indiretamente, enquanto Teerã se nega a ter conversações diretas com o governo americano.



Após vários dias de discussões "duras e intensas", de acordo com Teerã, as delegações deixaram temporariamente as negociações na semana passada e relataram alguns avanços de caráter técnico.



Mas, de maneira unânime, diplomatas de alto escalão da França, Alemanha e Reino Unido (E3) lamentaram "uma decepcionante interrupção" após o desejo expressado pelo chefe da delegação iraniana, Ali Bagheri, de retornar a Teerã.



Os europeus queriam uma nova reunião antes do final do ano, insistindo que há "pouco espaço" para o diálogo.



Após um primeiro ciclo durante a primavera (hemisfério norte), interrompido pela eleição de um novo presidente ultraconservador do Irã, em junho, os diplomatas se reuniram novamente no final de novembro na capital austríaca.



O acordo de 2015 foi afetado em 2018 pela saída dos Estados Unidos, então sob a presidência de Donald Trump.



Em resposta ao restabelecimento das sanções contra o país, o Irã, que nega desejar o desenvolvimento de armas atômicas, se liberou gradualmente das limitações impostas a seu programa nuclear.



Se Teerã continuar com as atividades nucleares no ritmo atual restariam apenas "poucas semanas" para salvar o pacto, afirmou na terça-feira o negociador dos Estados Unidos, Rob Malley, que alertou para uma "crise" em caso de fracasso da diplomacia.