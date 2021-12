Putin agradece papai noel por ter tê-lo tornado presidente

Vladimir Putin agradeceu nesta quinta-feira (23) "Ded Moroz" (o 'Avô Gelo'), o Papai Noel russo, por ajudá-lo a se tornar presidente, quase 22 anos após sua chegada ao comando do Kremlin, em 31 de dezembro de 1999.



"Minhas relações com o Avô Gelo sempre foram boas. Sou grato por poder falar com vocês em minha qualidade (de presidente), mas estou ainda mais agradecido ao povo russo que confiou em mim para esta função", respondeu quando foi questionado sobre sua relação com este personagem tradicional.



Putin se tornou presidente interino da Rússia após a renúncia de Boris Yeltsin, em 31 de dezembro de 1999, e desde então governou os destinos do país. Precisamente, na Rússia "Ded Moroz" distribui seus presentes na véspera de Ano Novo.



"Espero que não apenas nos traga presentes, mas que também concretize os projetos do país e de cada um de seus cidadãos", acrescentou no marco de sua coletiva de imprensa anual.



Um jornalista de Veliki Ustiug, a cidade onde reside o Papai Noel russo, de acordo com a lenda, pediu a opinião de Putin sobre um cidadão que apresentou uma denúncia contra "Ded Moroz", acusando-o de não ter cumprido com seus desejos durante 23 anos.



"Posso me transformar no advogado de 'Ded Moroz' e lembrar ao denunciante que são cumpridos apenas os desejos daqueles meninos e meninas que foram bons (durante o ano). Deixemos que (o denunciante) analise seu próprio comportamento", respondeu Putin.



"Ded Moroz", um velho barbudo e muito parecido com Papai Noel, distribui presentes às crianças na véspera de Ano Novo em toda a ex-URSS. É ajudado pela neta Snegúrochka, a Menina da Neve.