Grécia impõe obrigatoriedade da máscara nas festas de fim de Ano

O governo da Grécia anunciou nesta quinta-feira que o uso de máscara será obrigatório em locais fechados e abertos para conter a propagação do coronavírus durante as festas de Natal e Ano Novo.



"Há mais mobilidade durante a temporada de festas e acontecem grandes concentrações em áreas abertas", declarou o ministro da Saúde, Thanos Plevris.



A medida entrará em vigor na sexta-feira e deve ser respeitada pelo menos até 2 de janeiro, segundo Plevris.



Todas as festas públicas de Natal e Ano Novo foram canceladas. Os turistas estrangeiros devem passar por testes no segundo e quarto dias após a chegada ao país.



Restrições adicionais para atividades recreativas, esportivas e de trabalho remoto serão anunciadas nos próximos dias para o período posterior a 3 de janeiro, informou o ministro.



Mais de 20.000 pessoas morreram vítimas da covid-19 na Grécia. Atualmente mais de 600 estão na UTI.



"O período de Natal é muito importante por motivos religiosos, sociais e econômicos", disse o porta-voz do governo Giannis Economou.



A Grécia aplicou mais de 16,5 milhões de vacinas, incluindo quase três milhões de doses de reforço, mas as autoridades enfrentam dificuldades para convencer os gregos de mais de 60 anos para aceitar a imunização.