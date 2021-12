Putin considera positiva reação dos Estados Unidos a propostas russas sobre a Ucrânia

O presidente Vladimir Putin considerou "positiva" a disposição do governo dos Estados Unidos de discutir com a Rússia sobre as garantias de segurança reclamadas por Moscou para frear a expansão da Otan para o leste da Europa.



"Até agora vimos uma reação positiva. Os sócios dos Estados Unidos nos afirmaram que estão prontos para começar esta discussão, as conversas, no início do próximo ano", disse Putin aos jornalistas em sua entrevista coletiva de fim de ano, durante a qual destacou que qualquer ampliação da Organização do Tratado do Atlântico Norte é "inaceitável" para a Rússia.



Os países ocidentais acusam Moscou de operações agressivas, depois que o exército russo enviou dezenas de milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia já anexou a Crimeia.



Moscou afirma que deseja garantir sua segurança diante das "provocações" de Kiev e do Ocidente. O Kremlin apresentou na semana passada dois tratados, um destinado aos Estados Unidos e outro à Otan, para resumir suas exigências para descomprimir a situação.



Os textos proíbem a ampliação da Otan, em particular para a Ucrânia, e limitam a cooperação militar ocidental no leste da Europa e nos países da ex-URSS, sem impor medidas similares à Rússia.



"A bola está no campo deles. Eles precisam nos dar alguma resposta", disse Putin nesta quinta-feira, antes de afirmar que os representantes russos para as negociações com os americanos no início do ano em Genebra já foram escolhidos.