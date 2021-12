França abre acesso a arquivos judiciais sobre a guerra da Argélia

A França abriu o acesso nesta quinta-feira (23) a seus arquivos judiciais e policiais relativos à Argélia na guerra contra a colonização, de acordo com um texto publicado no Diário Oficial do Estado.



O decreto do ministério da Cultura permite consultar todos "os arquivos públicos produzidos no âmbito de temas relativos aos atos cometidos em relação à guerra da Argélia entre 1 de novembro de 1954 e 31 de dezembro de 1966".



O material inclui "os documentos relacionados a casos apresentados às jurisdições e à execução de decisões da justiça francesa e documentos relativos a investigações realizadas pelos serviços da polícia judicial".



Todos os arquivos não foram consultados com base na lei por 75 anos, exceto com a obtenção de uma autorização.



Há duas décadas os governos franceses têm facilitado o acesso à documentação relativa a períodos sensíveis da história do país: primeiro, a Segunda Guerra Mundial e a ocupação e, posteriormente, o fim do império colonial após a guerra.



O presidente Emmanuel Macron prometeu ajudar os historiadores a compreender a ação da França na Argélia, desde o início da insurgência separatista em 1954 até a independência em 1962.



Em setembro de 2018, Macron reconheceu que o desaparecimento do matemático e ativista comunista Maurice Audin em 1957 em Argel foi uma ação do exército francês e abriu os arquivos do caso. Em março de 2021, ele anunciou uma simplificação do procedimento de acesso aos arquivos sigilosos com mais de 50 anos.