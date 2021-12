Bélgica fechará sete reatores nucleares em 2025

A Bélgica fechará, como esta previsto, os sete reatores nucleares do país em 2025, mas não descarta o uso de energia atômica de nova geração, segundo um acordo concluído nesta quinta-feira (23) entre os integrantes da coalizão de governo.



Uma fonte governamental confirmou à AFP o acordo, definido após uma noite de negociações, que prevê um "investimento de 100 milhões de euros (113 milhões de dólares) na pesquisa sobre os pequenos reatores modulares" (small modular reactors, SMR).



A saída progressiva da energia nuclear está na lei belga desde 2003. O último prazo citado é o ano de 2025, data que o atual governo se comprometeu a respeitar ao tomar posse em outubro de 2020.



Mas a questão divide a coalizão no poder que inclui, entre outros, os liberais do primeiro-ministro Alexander De Croo, os socialistas e os ecologistas.