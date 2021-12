Biden diz que candidatura de Trump o motivaria a buscar um segundo mandato

Uma candidatura de Donald Trump nas eleições de 2024 "aumentaria as chances de eu concorrer" a um segundo mandato, disse o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em entrevista ao ABC nesta quarta-feira (22).



Questionado sobre se tentaria a reeleição, o presidente democrata de 79 anos respondeu que "sim".



"Mas, escuta, sou uma pessoa que respeita muito o destino (...) Se eu tiver a saúde que tenho agora, se estiver bem de saúde, então me apresentarei de novo", acrescentou.



E se isso significar enfrentar Trump de 75 anos novamente?



"Eles procuram me tentar", respondeu com um sorriso. "Claro, por que eu não concorreria a Donald Trump se fosse um candidato? Isso aumentaria minhas chances de concorrer."



Trump afirma, sem fundamento, que a eleição presidencial de 2020 que perdeu para Biden foi uma fraude.



O republicano, cujos apoiadores invadiram o Capitólio em 6 de janeiro na tentativa de impedir a certificação de vitória de Biden, sugeriu nos últimos meses que poderia concorrer a um novo mandato em 2024.



O mesmo fez Biden, cuja idade alimenta especulações sobre suas intenções para aquelas eleições.



Sua vice-presidente, Kamala Harris, foi inicialmente considerada sua herdeira natural, mas crescem os rumores em Washington sobre o difícil relacionamento dela com o presidente e seu futuro político.



Harris, 57, parece estar lutando para encontrar seu lugar na Casa Branca, onde foi incumbida de missões particularmente delicadas, como o acesso ao voto para minorias ou a crise migratória na fronteira sul com o México.



