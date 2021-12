Lançamento de telescópio espacial é confirmado para o dia 25

O lançamento do telescópio espacial James Webb a partir de Kourou, na Guiana Francesa, foi confirmado para o próximo dia 25 pela Agência Espacial Europeia (ESA), Arianespace e Nasa.



A decolagem deve acontecer "assim que possível, em uma janela de lançamento que começa às 12h20min GMT, tuitou a ESA nesta quarta-feira. Segundo a Nasa, a janela será de 32 minutos.



O lançamento do James Webb (JWST), maior e mais potente telescópio já projetado, foi adiado três vezes desde que o mesmo chegou a Kourou, em outubro. Ontem, más condições climáticas causaram um novo atraso, segundo a Nasa.



O JWST foi construído nos Estados Unidos, sob a direção da Nasa, e incorpora instrumentos das agências espaciais europeia e canadense. Ele permitirá a exploração das primeiras idades do universo, bem como da evolução das galáxias ou das características dos exoplanetas.