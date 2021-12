Wall Street fecha em alta e acelera o passo antes do fim do ano

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (22), com os investidores apostando no tradicional aumento dos índices no fim do ano, apesar da variante ômicron.



O Dow Jones fechou em alta de 0,74% a 35.753,89 pontos; o tecnológico Nasdaq, 1,18% a 15.521,89 unidades, e o índice ampliado S&P; 500, 1,02% a 4.696,56 pontos.



"Dissemos tantas vezes que haverá um 'rally' (altas dos índices) no fim do ano... É um pouco a tradição" da bolsa, resumiu Gregori Volokhine, presidente da Meeschaert Financial Services.



"Mas, há razões. A principal é que todos os sinais que temos indicam que o risco de que a ômicron seja tão grave quanto a delta ou quanto as variantes anteriores está se distanciando", explicou.



Como exemplo, o gestor de carteiras mencionou as companhias aéreas Delta Air lines (+1,58%) e United Airlines (+1,46%), que registraram altas apesar do forte avanço da ômicron.



Entre os valores do dia, a Pfizer (+1,02% a 59,55 dólares) se beneficiou da autorização emergencial de sua pílula contra a covid pela Administração Americana de Alimentos e Medicamentos (FDA).



