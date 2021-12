Bélgica fecha cinemas e teatros para conter a ômicron

Cinemas, casas de espetáculos e outros locais de entretenimento serão fechados a partir de domingo na Bélgica para conter o avanço da variante ômicron do coronavírus. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Alexander De Croo nesta quarta-feira (22).



Os cafés e restaurantes, que temiam restrições adicionais, poderão permanecer abertos até às 23h durante as festas de Natal e Ano Novo. A medida está em vigor desde o início de dezembro.



"Temos que ser mais cuidadosos do que nunca neste período em que há muitas incertezas", disse De Croo durante uma coletiva de imprensa.



Os museus não são afetados por essas novas medidas.



De acordo com o primeiro-ministro, embora as infecções por covid tenham caído 60%, em relação a três semanas atrás, é preocupante o fato de que, atualmente, três em cada dez testes positivos sejam da variante ômicron.



De Croo observou que até agora quase 40% dos adultos na Bélgica receberam doses de reforço.