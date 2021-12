Peru cancela expulsão de venezuelanos com antecedentes criminais por negativa de Caracas

O Peru cancelou nesta quarta-feira (22), de última hora, a expulsão de 41 cidadãos venezuelanos detidos em Lima que se encontravam ilegalmente no país e tinham antecedentes criminais porque Caracas não autorizou a entrada do avião em que viajariam, informaram as autoridades.



O presidente peruano, Pedro Castillo, que compareceu ao terminal aéreo militar da capital para presenciar a expulsão dos migrantes ilegais - uma promessa de campanha - precisou se retirar diante do acontecimento inesperado.



"O avião não tem permissão para pousar na Venezuela, estamos à espera da confirmação", disse à imprensa uma fonte da Força Aérea do Peru.



As autoridades foram obrigadas a remarcar a viagem para uma data ainda não definida. O governo anunciou a ação na terça-feira.



As 41 pessoas são todas de nacionalidade venezuelana (10 mulheres e 31 homens) e foram detidas em Lima pela entrada ilegal no Peru e por terem antecedentes por crimes violentos em seu país.



A expulsão frustrada marcaria a retomada dessas operações no Peru. A última ocorreu em janeiro de 2020, quando 131 venezuelanos com antecedentes criminais foram deportados.



A polícia peruana criou em 2020 uma brigada especial para combater as gangues estrangeiras no país, devido a uma onda de ataques e crimes cometidos em sua maioria por venezuelanos.



O governo de Nicolás Maduro acusou então o Peru de perseguir os migrantes venezuelanos com a criação da brigada policial e classificou a medida como um "desperdício incomum de xenofobia".



O Peru expulsou 890 venezuelanos em 2019 por terem entrado com documentos falsos.



O país andino recebeu nos últimos cinco anos mais de 1 milhão de venezuelanos, que chegaram em busca de uma vida melhor.



Desde 2015, cerca de 4,6 milhões de venezuelanos saíram do país, que vive a pior crise de sua história recente.