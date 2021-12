Diplomata americano é detido na Turquia por fornecer passaporte falso

A polícia da Turquia prendeu em Istambul um diplomata dos Estados Unidos destinado ao consulado do país em Beirute, no Líbano, suspeito de ter entregado um passaporte falso para um cidadão sírio, informou nesta quarta-feira (22) a agência estatal de notícias turca.



O diplomata, que a mídia turca identificou por suas iniciais, D.J.K., foi detido no aeroporto de Istambul em 11 de novembro.



Ele é investigado por ter, supostamente, fornecido uma cópia de seu próprio passaporte a um cidadão sírio que pretendia embarcar em um avião de Istambul para a Alemanha.



Segundo a imprensa turca, o diplomata viajou pessoalmente ao aeroporto de Istambul para entregar o passaporte falso e receber, em troca, 10.000 dólares. As câmeras de vigilância registraram a operação.



Até o momento, a embaixada americana em Ancara não apresentou qualquer reação.



O jornal turco pró-governamental Sabah afirmou que, apesar de os diplomatas em serviço gozarem de imunidade, eles podem ser investigados se cometerem um crime em um país diferente daquele para o qual estão credenciados.



Este tema pode desencadear uma nova polêmica entre Ancara e Washington, que mantêm tensas relações desde a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos.