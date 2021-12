Naufrágio deixa 3 migrantes mortos e dezenas desaparecidos na costa da Grécia

Os corpos de três migrantes foram recuperados nesta quarta-feira (22) perto da ilha grega de Folegandros, enquanto dezenas continuam desaparecidos após o naufrágio do bote em que viajavam.



Durante a operação de busca e salvamento, que ainda está em curso, 12 pessoas foram resgatadas, entre elas menores de idade, segundo a Guarda Costeira da Grécia.



A operação começou na tarde desta terça (horário local), depois que a Guarda Costeira recebeu um alerta de que havia uma embarcação com migrantes ao sul da ilha que apresentava problemas e poderia afundar. Segundo a televisão estatal grega ERT, o barco provavelmente zarpou da Turquia para seguir rumo à Itália.



Os resgatados - sete iraquianos, três sírios e dois egípcios, dos quais apenas dois estavam munidos de coletes salva-vidas - foram transferidos para um hospital na ilha de Santorini.



Ainda não há informações exatas sobre quantas pessoas estavam a bordo da embarcação, já que os sobreviventes relataram números diferentes, variando entre 30 e 50 pessoas, afirmou um responsável da Guarda Costeira à AFP.



Participam da operação quatro barcos da Guarda Costeira, dois helicópteros e um avião de transporte militares, cinco barcos de passageiros e três embarcações privadas, acrescentou o responsável.



Cerca de um milhão de pessoas, principalmente refugiados sírios, chegaram à União Europeia em 2015 após realizarem a travessia para as ilhas gregas próximas à Turquia. Milhares se afogaram no Mar Egeu durante a viagem.



Em 2021, por volta de 8.500 requerentes de asilo chegaram à Grécia, a maioria vindos da Turquia, de acordo com dados das Nações Unidas.