Presidente chinês parabeniza dirigente de Hong Kong por acabar com 'desordem'

O presidente da China, Xi Jinping, avalizou nesta quarta-feira (22) a gestão da dirigente de Hong Kong, Carrie Lam, para acabar com "o caos e a desordem" no território semiautônomo com a polêmica lei de segurança nacional.



O governo central "avaliza plenamente" a política da administração Lam, declarou Xi Jinping à dirigente, que realiza uma visita de três dias a Pequim, segundo uma entrevista veiculada pela emissora de televisão de Hong Kong RTHK.



A situação em Hong Kong está "evoluindo continuamente para melhor", disse Xi. O governo de Lam "aplicou com determinação" a Lei de Segurança Nacional e "acabou com o caos e a desordem", acrescentou.



Após os protestos pró-democracia e antigovernamentais que sacudiram a antiga colônia britânica em 2019, Pequim impôs uma lei de segurança nacional em 2020, que tornou ilegal grande parte da oposição e limitou a participação nas eleições locais apenas aos chamados candidatos "patrióticos".



No domingo, Hong Kong realizou a primeira eleição para renovar o Conselho Legislativo local sob o novo regimento imposto por Pequim. Apenas 30% do eleitorado, o que equivale a 1,3 milhão de um total de 4,5 milhões, participou da votação, o índice mais baixo desde a devolução do território à China pelo Reino Unido em 1997.



Segundo Xi Jinping, as eleições foram realizadas "com sucesso" graças às mudanças introduzidas por Pequim no sistema eleitoral local.



Lam, por sua vez, rechaçou nesta quarta-feira as críticas sobre a enorme abstenção na votação do fim de semana, afirmando que seu governo "não vislumbrava nenhuma meta concreta de participação".



Para Lam, a eleição foi realizada segundo "o princípio de que Hong Kong deve ser administrada por patriotas" e ocorreu de maneira "justa, transparente, ordenada, eficiente e humanista".