Dezenas de migrantes desaparecidos após naufrágio na costa da Grécia

Um migrante morreu e dezenas estavam desaparecidos após o naufrágio do barco em que viajavam perto da ilha grega de Folegandros, onde uma grande operação de resgate foi mobilizada nesta quarta-feira(22), informaram as autoridades gregas.



A Guarda Costeira informou que conseguiu resgatar 12 pessoas, incluindo crianças, além de um corpo sem vida.



No entanto, no momento não se sabe ao certo o número total de pessoas no barco, já que os sobreviventes deram números entre 32 e 50 pessoas, informou um oficial da guarda costeira à AFP. A operação envolveu quatro navios da guarda costeira, dois helicópteros das Forças Aéreas e da Marinha, um avião de transporte militar, cinco navios de passageiros e três embarcações particulares, acrescentou.



A operação começou na tarde de terça-feira, após a guarda costeira receber a informação de que um barco com migrantes estava com problemas ao sul da ilha.



Os resgatados - sete iraquianos, três sírios e dois egípcios - foram transferidos para o hospital na ilha de Santorini.



Cerca de um milhão de pessoas, principalmente refugiados sírios, chegaram à União Europeia em 2015 após cruzarem para as ilhas gregas próximas à Turquia. Milhares se afogaram no Mar Egeu durante a viagem.



Cerca de 8.500 requerentes de asilo chegaram à Grécia este ano, a maioria da Turquia, de acordo com dados das Nações Unidas.