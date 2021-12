Conselho de Segurança da ONU adota resolução que facilita ajuda humanitária ao Afeganistão

O Conselho de Segurança da ONU adotou nesta quarta-feira (22) por unanimidade uma resolução proposta pelos Estados Unidos que facilita a ajuda humanitária por um ano ao Afeganistão, que se encontra à beira de uma crise econômica, esperando que os talibãs não saiam beneficiados.



A resolução estabelece que "o pagamento de fundos" e "o fornecimento de bens e serviços necessários" para responder às "necessidades humanas fundamentais no Afeganistão", sejam "autorizados" e "não representem uma violação" das sanções impostas a entidades relacionadas ao Talibã.



Sua adoção representa um primeiro passo da ONU com o Afeganistão, governado desde agosto pelo Talibã, cujo governo não foi reconhecido pela comunidade internacional.



Busca reduzir o risco de que um forte fluxo de refugiados possa fugir da pobreza para os países vizinhos e responder a uma necessidade de assistência crescente, segundo os Estados Unidos.



Ao contrário de uma versão anterior do texto que previa exceções às sanções limitadas a cada caso - rejeitada na segunda-feira pela China -, a resolução adotada cobre a entrega de ajuda humanitária em um sentido mais amplo.



Para tentar garantir que a ajuda chegue aos afegãos e que os talibãs não se beneficiem, a resolução prevê uma revisão da exceção geral vinculada à ajuda humanitária em um ano.



A resolução "motiva fortemente os fornecedores" de ajuda humanitária a "minimizarem qualquer vantagem" direta ou indireta que possam ser obtidas por pessoas ou entidades alvo de sanções internacionais.



O texto também inclui um controle do destino das ajudas nos dois meses seguintes a sua distribuição, assim como um relatório da ONU sobre o funcionamento da assistência a cada seis meses.