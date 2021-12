Rússia prevê negociações sobre segurança com EUA e Otan para janeiro

As primeiras negociações entre Rússia, Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), sobre as garantias de segurança exigidas por Moscou relacionadas à crise na Ucrânia, ocorrerão em janeiro - afirmou o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, nesta quarta-feira(22).



"Ficou acertado que, no início do ano que vem, haverá contatos bilaterais entre negociadores russos e americanos, em uma primeira rodada", disse Lavrov em entrevista à rede de televisão russa RT.



Segundo ele, os negociadores já foram escolhidos e aceitos por ambas as partes.



Lavrov também espera que, depois desta rodada, "também em janeiro", discussões com a Otan comecem imediatamente.



A subsecretária de Estado dos EUA para a Europa, Karen Donfried, disse na terça-feira (21) que espera que o diálogo sobre a Ucrânia e a segurança na Europa comece "em janeiro", embora tenha alertado Moscou de que alguns de seus pedidos são "inaceitáveis".



Lavrov reiterou nesta quarta-feira as palavras do presidente Vladimir Putin, um dia antes, pedindo discussões "sérias" e alertando seus adversários para não "atrapalharem" as negociações.



Este processo não pode "ser eterno, considerando-se que ameaças são criadas constantemente à nossa volta e que as equipes da Otan se aproximam das nossas fronteiras", destacou o chanceler.



"Espero que, em virtude das nossas ações para garantir nossa segurança, levem-nos a sério", acrescentou.



A Rússia apresentou dois projetos de tratado na semana passada, um com os Estados Unidos, e outro, com a Otan, nos quais resumiu suas exigências para uma desescalada.



Esses textos proíbem a expansão da Aliança Atlântica, principalmente de integrar a Ucrânia, e limitam a cooperação militar ocidental ao Leste Europeu e com países da ex-URSS, sem exigir medidas semelhantes da Rússia.



O Ocidente acusa Moscou de operações agressivas. O Exército russo mobilizou dezenas de milhares de soldados em sua fronteira com a Ucrânia, da qual a Rússia já anexou uma parte de seu território, a Crimeia.