Alemanha expressa grande preocupação após ameaças de Putin

A ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, expressou "grande preocupação" depois que Vladimir Putin prometeu uma resposta "militar e técnica" da Rússia caso os rivais ocidentais não acabem com a política que considera ameaçadora.



"Minha preocupação é grande porque as declarações do presidente russo aconteceram antes de movimentos de tropas" na fronteira com a Ucrânia, afirmou a chefe da diplomacia alemã.



À medida que aumentam as tensões sobre o conflito naquele país, Putin advertiu na terça-feira que a Rússia está preparada para responder com "medidas militares e técnicas" ao que chamou de ações pouco amistosas do Ocidente.



Além disso, ele também pediu negociações "sérias" com a Otan sobre segurança.



Os países ocidentais acusam o Kremlin de ter deslocado milhares de soldados para a fronteira com a Ucrânia como forma de preparar uma ofensiva.



A Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia e vários países suspeitam de seu apoio aos separatistas pró-Moscou do leste da Ucrânia em uma guerra que já provocou quase 13.000 mortes desde 2014.