Turquia autoriza uso de emergência de sua vacina anticovid Turkovac

A vacina anticovid-19 Turkovac recebeu autorização para seu uso "de emergência" na Turquia - informou o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, nesta quarta-feira (22).



"Nossa vacina nacional contra a covid-19 Turkovac foi aprovada para uso emergencial a partir de hoje", declarou o ministro Koca, acrescentando que a vacinação começará no final da próxima semana.



O processo para aprovar o uso emergencial deste imunizante feito de um vírus inativado foi iniciado em novembro pela Agência Turca de Medicamentos, subordinada ao Ministério da Saúde, completou.



Os testes de fase 3 começaram em junho e contaram com 40.800 participantes na Turquia.



O presidente Recep Tayyip Erdogan comemorou o anúncio e disse que quer "compartilhar" a vacina com outros países.



Em uma cúpula que reuniu dezenas de líderes africanos em Istambul, no sábado (18), o presidente turco prometeu enviar 15 milhões de doses para a África.



Em entrevista à agência pública de notícias Anadolu no domingo (19), o médico Ates Kara, membro do Conselho Científico da Turquia, afirmou que a vacina foi "muito eficaz", mas não divulgou dados.



De acordo com os registros do Ministério turco da Saúde, 82,6% da população adulta recebeu pelo menos duas doses da vacina. Mais de 80.000 pessoas morreram de covid-19 na Turquia, conforme balanço da AFP.