Sobe para 64 número de mortos no naufrágio em Madagascar

O naufrágio de um barco no nordeste de Madagascar na segunda-feira (20) deixou pelo menos 64 mortos, incluindo cinco crianças - informou a gendarmeria malgaxe nesta quarta (22), após a descoberta de mais 25 corpos.



"Esta manhã, resgatamos 25 corpos nos arredores da Ilha de Santa Maria, provavelmente trazidos pelas correntes marítimas. Isso eleva o total de mortos para 64", confirmou o general da gendarmeria, Zafisambatra Ravoavy, em conversa com a AFP.



O navio transportava cerca de 130 passageiros e, destes, 50 puderam ser resgatados. Ainda há cerca de 15 pessoas desaparecidas. As tarefas de busca continuam.



Na segunda-feira pela manhã, o barco de transporte de mercadorias deixou a pequena localidade de Antseraka, rumo a Soanierana-Ivongo, cerca de 100 quilômetros mais ao sul. As autoridades marítimas disseram que a embarcação não tinha licença para transporte de passageiros.



De acordo com os primeiros elementos da investigação, "o motor teria sofrido um problema técnico", relatou Adrien Fabrice Ratsimbazafy, da Agência Portuária Marítima e Fluvial (APMF), acrescentando que "o navio ficou à mercê das ondas e se chocou com um recife".