O governo britânico reduziu, nesta quarta-feira (22), de dez para sete dias o período de isolamento de pessoas já vacinados que contraíram o coronavírus, em meio à rápida propagação da variante ômicron.



A partir de hoje, quem tiver dois testes negativos de antígeno realizados no sexto e no sétimo dias de quarentena poderão sair do isolamento.



Segundo o governo, isso permitirá que mais pessoas passem o Natal em família, sem se exporem à transmissão do vírus.



Esta nova regra foi adotada no momento em que o Reino Unido, um dos países mais atingidos pelo coronavírus na Europa com mais de 147 mil mortes, enfrenta um surto de casos atribuídos à contagiosa variante ômicron.



PFIZER