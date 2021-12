Uma comissão do Parlamento líbio encarregada de monitorar as eleições presidenciais de 24 de dezembro concluiu, nesta quarta-feira (22), que é "impossível" realizar a votação na data programada, uma etapa fundamental na transição.



"Após ter consultado os informes técnicos, jurídicos e de segurança, informamos a impossibilidade de se realizar a eleição na data de 24 de dezembro de 2021 prevista pela lei eleitoral", escreveu o presidente da comissão, em documento encaminhado ao chefe do Parlamento, sem antecipar uma nova data.