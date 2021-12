Fórum Econômico Mundial será retomado em Davos

Adiada para o início do verão boreal (inverno no Brasil), devido à variante ômicron da covid-19, a edição de 2022 do Fórum Econômico Mundial será realizada em sua sede em Davos - disse seu fundador, Klaus Schwab, em entrevista a um jornal suíço na quarta-feira (22).



O Fórum anunciou na segunda-feira (20) que a reunião, prevista para acontecer no final de janeiro na estação de esqui de Davos, nos Alpes suíços, foi adiada para o início do verão, devido à rápida propagação da variante ômicron.



Questionado pelo jornal blick.ch sobre se Singapura voltaria a ser cogitada como sede, como aconteceu na edição de 2021 do Fórum que acabou sendo cancelada, Schwab foi categórico: "Não, será em Davos".



Por enquanto, decidiu-se organizar uma série de sessões on-line chamadas "o estado do mundo", que devem permitir "formular soluções para os problemas mais urgentes no mundo".