Bares na Finlândia vão fechar mais cedo no réveillon por causa da covid

Os bares da Finlândia serão obrigados a fechar às 21h locais no réveillon como parte das medidas restritivas para conter o aumento de casos da covid-19, disse nesta terça-feira (21) a primeira-ministra Sanna Marin.



"Temos que levar esta situação a sério e reagir de acordo", disse Marin a jornalistas.



A Finlândia registrou mais de 23.000 novos casos de covid-19 nas últimas semanas, um máximo histórico neste país de 5,5 milhões de habitantes, anunciaram as autoridades nesta terça.



Os cidadãos da União Europeia que chegarem à Finlândia terão que apresentar um teste de covid-19 negativo na fronteira em virtude da nova norma, enquanto se pedirá às universidades que adotem o ensino à distância.



O governo também vai começar a preparar um programa de apoio às empresas do setor da hotelaria afetadas pelas restrições, acrescentou a primeira-ministra, após negociações com seus parceiros da coalizão governamental.



As autoridades sanitárias registraram um total de 221.292 contágios e 1.495 mortes relacionadas à covid-19, uma das taxas de mortalidade mais baixas da Europa.