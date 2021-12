Biden ainda acredita em aprovação de plano de gastos sociais no Senado

O presidente de Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira (21) que mantém as esperanças de conseguir a aprovação no Senado de seu projeto de lei trilionário de gastos sociais.



No último fim de semana, o senador democrata Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, desferiu um golpe potencialmente fatal ao plano de Biden, conhecido como "Build Back Better" ("Reconstruir melhor", em tradução livre do inglês) e avaliado em US$ 1,75 trilhão, ao dizer que não votaria a favor do mesmo.



Em todo caso, Biden disse aos jornalistas na Casa Branca que acreditava que o projeto de lei, um dos pilares de sua agenda nacional, poderia ser ressuscitado.



"Sigo pensando que existe a possibilidade de tornar o 'Build Back Better' realidade", opinou Biden. "O senador Manchin e eu vamos conseguir alguma coisa", acrescentou.



O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, se comprometeu na segunda-feira a levar a plenário o projeto de lei, que propõe reformas radicais no atendimento de saúde, na imigração, no clima e na educação.



"Vamos votar uma versão revisada da lei 'Build Back Better', aprovada pela Câmara, e seguiremos votando até conseguir algo", afirmou Schumer.



Ainda não está claro como os democratas podem conseguir a aprovação sem o voto crucial de Manchin, em um Senado dividido pela metade.



Os senadores republicanos, que respaldaram o projeto de lei de infraestrutura do presidente, também deixaram claro que não apoiarão o "Build Back Better" desta vez.