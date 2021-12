Mais de 350 migrantes são interceptados na costa do Marrocos

A Marinha marroquina interceptou 352 migrantes, a maioria da África subsaariana, nos últimos quatro dias na costa marroquina, reportou a agência MAP nesta terça-feira (21), citando uma fonte militar.



Os migrantes estavam a bordo de embarcações precárias - como barcos infláveis, caiaques ou jet skis - e foram resgatados. Entre eles, estavam 23 mulheres e nove menores, acrescentou.



Segundo dados do Ministério do Interior espanhol, um total de 37.385 migrantes, principalmente de Marrocos, chegaram por via marítima à Espanha (à península e às Ilhas Baleares e Canárias) entre janeiro e meados de dezembro de 2021.



Os dados representam uma ligeira queda (-1,7%) em relação ao mesmo período de 2020.



As saídas da costa marroquina para a Europa, especialmente para as Ilhas Canárias, aumentaram recentemente, apesar do reforço dos controles.