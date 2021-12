UE autoriza a aquisição da Nuance pela Microsoft

A União Europeia (UE) autorizou nesta terça-feira (21) a aquisição pela Microsoft da Nuance Communications, empresa de serviços de inteligência artificial de telemedicina, estimando que o negócio de US$ 19,7 bilhões "não representaria qualquer problema de concorrência" na UE.



A Comissão Europeia, órgão executivo do bloco, concluiu que a transação "não reduziria significativamente a concorrência nos mercados de software de transcrição, serviços em nuvem, serviços de comunicação empresarial, gestão de relacionamento com o cliente, software de produtividade e sistemas operacionais para PC", especificou um comunicado publicado em Bruxelas.



A Comissão, que, entre outras coisas, se encarrega de avaliar as aquisições quando o volume de negócios ultrapassa certos limites, deu sinal verde à transação notificada em novembro de 2021 como "sem condições".



A aquisição permite que a gigante da computação dos Estados Unidos fortaleça sua posição na telemedicina.



A Microsoft e a Nuance, com sede nos Estados Unidos onde desenvolve a maior parte de sua atividade, colaboram na telemedicina desde 2019, um setor em ascensão desde a pandemia da covid-19.