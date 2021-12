A Alemanha limitou nesta terça-feira (21) a 10 pessoas as reuniões e festas de Ano Novo, e também proibiu a presença de público em grandes eventos esportivos a partir de 28 de dezembro para reduzir a propagação da variante ômicron do coronavírus.



"Não é o momento de celebrar festas e noites amistosas com muita gente", disse o chanceler Olaf Scholz, depois de uma conversa com os líderes regionais do país.



A partir de 28 de dezembro, os grandes eventos "já não serão realizados com espectadores e isso se aplica, em particular, aos jogos de futebol", acrescentou. Também serão fechadas as casas de festas noturnas.