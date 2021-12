Trump dará entrevista coletiva em 6 de janeiro, dia do aniversário do ataque ao Capitólio

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que dará uma entrevista coletiva em 6 de janeiro, dia em que completa um ano do ataque ao Capitólio por parte de simpatizantes do ex-magnata imobiliário.



Em um comunicado, Trump disse que falará da eleição presidencial de novembro de 2020, na ciddade de Mar-a-Lago, na Flórida, e repetiu, sem fundamento, que foi roubada.



O ex-presidente republicano criticou a comissão parlamentar encarregada de investigar este ataque que comoveu os Estados Unidos e o mundo e a acusou de ser "extremamente parcial".



Em vez disso, deveria investigar "as eleições presidenciais fraudulentas de 2020", declarou.



"Darei uma coletiva de imprensa em 6 de janeiro em Mar-a-Lago para abordar esses e outros aspectos", disse.



"Enquanto isso, lembrem-se que a insurreição aconteceu em 3 de novembro", dia das presidenciais, acrescentou.



Trump, que perdeu as eleições de 2020 por mais de sete milhões de votos para o democrata Joe Biden, insinuou nos últimos meses que poderia se apresentar para as eleições de 2024.



A comissão parlamentar à qual se refere tenta esclarecer os fatos de 6 de janeiro de 2021, quando milhares de simpatizantes de Trump invadiram a sede do Congresso dos Estados Unidos para tentar impedir que validasse a vitória eleitoral de Biden.



O ex-magnata imobiliário tenta evitar que a comissão obtenha documentos que possam incriminá-lo e por isso multiplica os recursos jurídicos, até agora em vão.