Irã realiza grandes manobras militares no sul

O Irã lançou nesta terça-feira (21) vários mísseis tanto da terra quanto do mar, como parte de um grande exercício militar de cinco dias em três províncias do sul, incluindo uma área próxima à única central nuclear do país, informaram os Guardiões da Revolução.



Durante os exercícios militares "usamos armas e munições totalmente iranianas", afirmou o comandante da Marinha, o almirante Alireza Tangsiri, à Sepah News, o portal oficial dos Guardiões da Revolução.



A entidade informou que foram lançados mísseis terra-terra e que os sistemas de defesa antiaérea localizados em naves e na costa foram ativados, na costa do Golfo.



"Realizamos exercícios para destruir o inimigo antes que se aproxime das ilhas" de Ormuz, afirmou o almirante, referindo-se às posições estratégicas controladas pelo Irã, mas reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos.



Também foram realizados exercícios de "guerra biológica".



As manobras incluíram a mobilização de naves iranianas que são capazes de lançar mísseis de alta precisão e que alcançam velocidades de entre 75 e 90 nós.



No início da segunda-feira, "para aumentar as capacidades de defesa das Forças Armadas, foi lançado um exercício sobre a central nuclear de Bushehr", no sul, informou o governador político e de segurança de Bushehr, Mohamad Taghi Irani, segundo a agência Fars.