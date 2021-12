Ao menos 160 migrantes morreram em naufrágios na costa da Líbia em uma semana

Ao menos 160 migrantes morreram na costa da Líbia quando suas embarcações naufragaram na última semana, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta terça-feira (21).



"Na última semana, ao menos 160 pessoas perderam a vida no Mediterrâneo central, nas costas da Líbia", afirmou no Twitter a porta-voz da OIM em Genebra, Safa Msehli.



"Cerca de 1.500 migrantes se afogaram nesta rota este ano", lamentou.



Por sua vez, o escritório da OIM na Líbia informou que entre 12 e 18 de dezembro 466 migrantes foram resgatados e interceptados no mar e devolvidos à Líbia.



A Líbia, imersa em uma grande crise política após a queda do regime de Muamar Gadafi em 2011, se transformou em uma rota-chave para os migrantes que buscam chegar à Europa, dos quais muitos morrem ao tentarem a travessia e são alvo dos traficantes.