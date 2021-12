Big Ben tocará na véspera do Ano Novo sem ter concluído sua restauração

O Big Ben, apelido do sino da torre do Parlamento britânico, sairá do seu silêncio na véspera de Ano Novo (foto: Tolga Akmen / AFP)

O Big Ben, apelido do sino da torre do Parlamento britânico, sairá do seu silêncio na véspera de Ano Novo, meses antes de recuperar seu mecanismo original após quatro anos de trabalho de restauração.No dia 31 de dezembro, à meia-noite, o famoso sino de 13,7 toneladas tocará 12 vezes, como é tradição, anunciando a entrada de 2022.Será a última vez que o Big Ben tocará através de um mecanismo temporário, indicaram os serviços do Parlamento.A partir da primavera (boreal), o mecanismo original, que data da era vitoriana, voltará a funcionar e o Big Ben tocará conforme o dia avança. O sino está em pausa desde o início das obras de restauração, em 2017."É provavelmente o relógio mais famoso do mundo e ter todas as porcas e parafusos em nossas mãos é um grande privilégio", disse Ian Westworth, um dos membros da equipe relojoeira especializada do Parlamento."Vai ser muito emocionante quando tudo isso acabar. Haverá tristeza porque o projeto acaba, mas alegria por tê-lo restaurado e por tudo voltar a funcionar", acrescentou.A Torre de Elizabeth, como é oficialmente chamada em homenagem à Rainha Elizabeth II e cuja construção terminou em 1859, está sendo restaurada e os britânicos poderão ver seus quadrantes, escondidos por andaimes, pela primeira vez nos últimos quatro anos.No entanto, nesta ocasião, o show de fogos de artifício que reúne cerca de 100.000 pessoas todos os anos no coração de Londres, às margens do Tamisa, foi cancelado pela segunda vez consecutiva devido à pandemia do coronavírus.