OMS aprova vacina anticovid da Novavax para uso emergencial

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou nesta terça-feira (21) a vacina contra a covid-19 da empresa americana Novavax, desenvolvida com uma tecnologia mais tradicional e diferente dos imunizantes já amplamente utilizados na União Europeia (UE).



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) já havia autorizado a comercialização do imunizante, o Nuvaxovid, na segunda-feira (20).



Em nota, a OMS indicou que esta é a décima vacina anticovid a ser homologada para uso emergencial.



Ela se soma às vacinas Covaxin, da indiana Bharat Biontech; à Covovax, produzida pelo Serum Institute of India, sob licença da americana Novovax; e às da Moderna; AstraZeneca (a OMS conta com duas vacinas DA AZ, uma delas fabricada na Índia); além de Johnson & Johnson, Sinopharm e Sinovac.



Todas essas drogas estimulam o sistema imunológico do corpo a atacar o coronavírus, mas de maneiras diferentes.



A chamada tecnologia de subunidades proteica da Novavax foi testada e utilizada por décadas para combater doenças como a hepatite B e a coqueluche.



O imunizante também tem a vantagem de não exigir armazenamento em temperaturas muito baixas, caso de outras vacinas anticovid-19.



Dominantes na resposta global à covid-19, as vacinas da e da Moderna usam a tecnologia pioneira de RNA mensageiro.



