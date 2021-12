EUA anuncia US$ 580 milhões adicionais em ajuda internacional contra a ômicron

O governo dos Estados Unidos destinará 580 milhões de dólares adicionais a organizações internacionais para combater a covid-19, diante do avanço da variante ômicron, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken.



"O rápido avanço da variante ômicron reforça que todos devemos continuar a acelerar nossos esforços para acabar com esta pandemia e que nenhum de nós está seguro até que todos estejamos seguros", afirmou Blinken em um comunicado.



Blinken se reunirá nesta terça-feira com os chefes de diplomacia de outros países para coordenar a resposta internacional à nova variante, que atualmente é a dominante nos Estados Unidos.



"Peço a meus colegas que cumpram e reforcem os seus compromissos na luta contra a pandemia. Devemos trabalhar juntos e devemos agir rapidamente", disse.



Com o valor destinado a sete agências multilaterais, a ajuda internacional americana nesta área alcança 19,6 bilhões de dólares, segundo o Departamento de Estado.



Além das 330 milhões de vacinas que Washington já distribuiu no mundo, os 580 milhões de dólares "são uma contribuição significativa para transformar as vacinas em vacinação, fortalecer a capacidade da saúde pública, ajudar as comunidades necessitadas e fornecer ajuda urgente que pode salvar vidas", disse Blinken.



A ajuda adicional será destinada principalmente à Organização Mundial da Saúde (US$ 280 milhões), que está novamente no centro da estratégia dos Estados Unidos sob a presidência de Biden, após a ruptura provocada por seu antecessor, Donald Trump.



O Unicef receberá 170 milhões de dólares para seus esforços de vacinação entre as populações mais vulneráveis.