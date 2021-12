Frio e tensões geopolíticas fazem preço do gás europeu bater novo recorde

Os preços do gás na Europa e no Reino Unido dispararam, nesta terça-feira (21), atingindo um recorde histórico, pressionados pela demanda em meio ao frio intenso do inverno (verão no Brasil) e a tensões geopolíticas entre a Rússia, um fornecedor-chave, e os países consumidores.



Na manhã de hoje, o TTF holandês, referência do gás na Europa, chegou a 162.775 euros (US$ 195,33) por megawatt-hora (Mwh). Este valor representa um aumento de mais de 10% desde o fechamento da véspera, superando o recorde anterior, registrado em 6 de outubro.



O gás britânico para entrega em janeiro também alcançou um novo recorde de 408,30 centavos de libra por termia (th, uma unidade de medida de calor).



Estes níveis de preços à vista são sete vezes mais elevados do que no início do ano.



"O gás natural europeu continua sua inexorável alta", observaram analistas do Deutsche Bank.



Segundo a instituição, dois fatores explicam este aumento: "Temperaturas que continuam caindo na Europa" no início do inverno e "a ausência de reservas da Gazprom (gigante russa do gás) para ter capacidade suplementar em janeiro do gás que transita pela Ucrânia".



Um terço do gás europeu é procedente da Rússia. Os estoques de gás na Europa diminuíram, devido a um inverno prolongado em 2020.



Alguns analistas afirmam que a Rússia contraiu sua oferta para a Europa, com o objetivo de aumentar os preços da energia em pleno inverno e, assim, pressionar a aceleração da entrada em operação do polêmico gasoduto Nord Stream 2. Moscou rejeita esta versão.