Aeroporto de Sanaa fechado para voos humanitários após ataques sauditas

O aeroporto de Sanaa, capital do Iêmen sob poder dos rebeldes, não pode receber os aviões de organizações humanitárias e da ONU após os ataques aéreos da coalizão militar liderada pela Arabia Saudita, anunciou uma fonte aeroportuária.



A coalizão atua no Iêmen desde 2015 para apoiar as forças do governo contra os huthis, rebeldes apoiados pelo grande rival de Riad, o Irã. Os huthis conquistaram a capital Sanaa em 2014, o que deu início a uma guerra que provocou uma das piores crises humanitárias do mundo.



Como resultado dos ataques da coalizão contra os rebeldes, "o aeroporto não tem mais condições de receber aviões das Nações Unidas e de organizações humanitárias internacionais", afirmou a fonte à AFP, que não quis revelar sua identidade.



A fonte pediu à ONU a "faça parar" os ataques para que o aeroporto possa funcionar novamente.



Na segunda-feira à noite, a coalizão anunciou que executou "ataques aéreos precisos e limitados contra alvos militares legítimos no aeroporto internacional de Sanaa".